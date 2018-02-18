"Ливерпуль" намерен сорвать возможный уход Салаха

Английский "Ливерпуль" намерен сорвать возможный уход из клуба своего вингера Мохамеда Салаха, которым активно интересуется мадридский "Реал".

Так, по сведениям The Daily Mirror, "красные" уже готовят для 25-летнего египтянина новое соглашение, по которому существенным образом увеличится его оклад. Вполне очевидно, что в случае, если стороны продлят свое сотрудничество, переход футболиста в королевский клуб следующим летом вряд ли состоится.

В нынешнем сезоне Салах забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Салах намерен забить еще больше мячей в текущем сезоне. | soccernews.ru