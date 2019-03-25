"Ливерпуль" намерен удержать Мане

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"Ливерпуль" намерен удержать Мане

"Ливерпуль" хочет сохранить в команде нападающего Садио Мане.

Как сообщает Sportsmole, руководство мерсисайдцев возлагает большие надежды на игрока и будет отклонять все поступающие предложения. Ранее сообщалось, что Мане заинтересовал "Реал".

Контракт Мане с клубом рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока составляет 85 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мане 20 забитых мячей и 5 ассистов в 38 играх.

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