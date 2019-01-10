"Ливерпуль" намерен в январе усилить центр обороны

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"Ливерпуль" намерен в январе усилить центр обороны

"Ливерпуль" намерен во время зимнего трансферного окна усилить центр обороны, сообщает британская пресса.

В связи с травмами Деяна Ловрена и Жоэля Матипа "красные" стали испытывать колоссальные проблемы в защите. Чтобы решить их, клуб хочет заполучить Джеймса Тарковски из "Бернли".

Скорее всего, "Ливерпуль" возьмёт в аренду 26-летнего футболиста, поскольку приобрести его можно только за существенную сумму в районе 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Тарковски сыграл за "Бернли" 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с "бордовыми" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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