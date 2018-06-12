"Ливерпуль" намерен воспользоваться возможным трансфером Неймара в "Реал"

1 Теги псжнеймарливерпульмарко асенсиореал мадрид

"Ливерпуль" намерен воспользоваться возможным трансфером Неймара в "Реал""Ливерпуль" намерен воспользоваться возможным трансфером форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, в случае, если 26-летний нападающий парижан этим летом таки переберется на "Сантьяго Бернабеу", "красные" будут готовы предпринять попытки подписать вингера "сливочных" Марко Асенсио. Мерсисайдцы надеются, что приход бразильца вынудит перспективного игрока сменить команду в поисках игрового времени.

Напомним, "Реал" оценивает возможность подписания Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru

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Вот это трансфер будет

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