"Ливерпуль" намерен зимой купить Кулибали

Приобретение центрального защитника стало приоритетом "Ливерпуля" после серьёзной травмы Вирджила ван Дейка.

По информации Calciomercato, уже в январе "красные" собираются усилить оборону Калиду Кулибали из "Наполи".

Ранее журналист Фабио Сантини сообщал, что за сенегальца "Ливерпуль" готов заплатить 70-75 миллионов евро.

Напомним, что ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за повреждения связок колена.

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