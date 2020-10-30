"Ливерпуль" намерен зимой купить Кулибали

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"Ливерпуль" намерен зимой купить Кулибали

Приобретение центрального защитника стало приоритетом "Ливерпуля" после серьёзной травмы Вирджила ван Дейка.

По информации Calciomercato, уже в январе "красные" собираются усилить оборону Калиду Кулибали из "Наполи".

Ранее журналист Фабио Сантини сообщал, что за сенегальца "Ливерпуль" готов заплатить 70-75 миллионов евро.

Напомним, что ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за повреждения связок колена.

Не пропустите: "Милан" и "Ливерпуль" поборются за защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
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