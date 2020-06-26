"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год

Пресс-служба "Ливерпуля" опубликовала пост, в котором указаны все громкие успехи команды за последний год.

"Чемпионы Англии. Чемпионы Европы. Чемпионы мира", - говорится в публикации "красных".

Champions of England

Champions of Europe

Champions of the World pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 25, 2020

Напомним, что накануне "Ливерпуль" выиграл первый за 30 лет титул чемпиона Англии.

В прошлом году мерсисайдцы победили в Лиге Чемпионов и стали обладателями Суперкубка УЕФА, одолев "Тоттенхэм" и "Челси" соответственно.

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