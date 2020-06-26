"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год
Пресс-служба "Ливерпуля" опубликовала пост, в котором указаны все громкие успехи команды за последний год.
"Чемпионы Англии. Чемпионы Европы. Чемпионы мира", - говорится в публикации "красных".
Champions of England— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 25, 2020
Champions of Europe
Champions of the World pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE
Напомним, что накануне "Ливерпуль" выиграл первый за 30 лет титул чемпиона Англии.
В прошлом году мерсисайдцы победили в Лиге Чемпионов и стали обладателями Суперкубка УЕФА, одолев "Тоттенхэм" и "Челси" соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18