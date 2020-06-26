"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год

Пресс-служба "Ливерпуля" опубликовала пост, в котором указаны все громкие успехи команды за последний год.

"Чемпионы Англии. Чемпионы Европы. Чемпионы мира", - говорится в публикации "красных".

Напомним, что накануне "Ливерпуль" выиграл первый за 30 лет титул чемпиона Англии.

В прошлом году мерсисайдцы победили в Лиге Чемпионов и стали обладателями Суперкубка УЕФА, одолев "Тоттенхэм" и "Челси" соответственно.

Не пропустите: Каррагер потроллил Гари Невилла в связи с чемпионством "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов