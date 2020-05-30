"Ливерпуль" нашел альтернативу Вернеру в "Барселоне"

"Ливерпуль" рассматривает вариант, что им не удастся приобрести нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Как сообщает Mundo Deportivo, в таком случае мерсисайдцы попробуют подписать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, чья игра импонирует наставнику "красных" Юргену Клоппу.

Соглашение француза с "Барселоной" действует до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету один гол в 9 играх.

На данный момент Дембеле восстанавливается после травмы, из-за которой он пропустил большую часть сезона.

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