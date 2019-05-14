"Ливерпуль" нашел кандидата на усиление атаки

Нападающий "Сельты" Макси Гомес попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Mirror, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает 22-летнего уругвайца в качестве замены для Даниэля Старриджа.

Отмечается, что стоимость Гомеса составляет 50 миллионов евро, однако "Ливерпуль" намерен сбить цену.

В этом сезоне на счету Гомеса 13 забитых мячей и 5 результативных передач в 35 играх.

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