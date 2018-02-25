"Ливерпуль" нашел замену Коутиньо

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"Ливерпуль" нашел замену Коутиньо

Хавбек "Наполи" Жоржиньо попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Sky Sports, на трансфере бразильца настаивает коуч мерсисайдцев Юрген Клопп, который считает, что тот сможет заменить Коутиньо, который в январе перебрался в "Барселону".

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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