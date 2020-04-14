"Ливерпуль" нашёл замену Садио Мане
"Ливерпуль" готовится к возможному уходу вингера Садио Мане, за которым охотится мадридский "Реал".
По информации The Sun, если сенегалец покинет "Энфилд", то "красные" намерены заменить его форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.
Хотя главным претендентом на звёздного француза является всё тот же "Реал".
21-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18