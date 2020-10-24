"Ливерпуль" нашел замену травмированному ван Дейку

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"Ливерпуль" нашел замену травмированному ван Дейку

Защитник "Шальке" Озан Кабак может перейти в "Ливерпуль".

По сведениям The Sun, мерсисайдцы видят в 20-летнем турке замену травмированному Вирджилу ван Дейку. "Шальке" требует за своего игрока не менее 29 миллионов евро.

Напомним, что ван Дейк порвал крестообразную связку колена из-за чего может пропустить остаток сезона.

Соглашение Кабака с клубом действует до лета 2024 года.

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