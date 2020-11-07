"Ливерпуль" нашёл замену ван Дейку в "Интере"

Теги ливерпультоттенхэминтер миланмилан шкриньярвирджил ван дейктрансферы

"Ливерпуль" нашёл замену ван Дейку в "Интере"

"Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Интера" Милана Шкриньяра, утверждает ESPN.

По сведениям издания, "красные" готовы в январе сделать предложение о трансфере словака, чтобы во второй части сезона он заменил в составе травмированного Вирджила ван Дейка.

Миланский клуб даст согласие на продажу 25-летнего футболиста, если потенциальный покупатель заплатит за него 60 миллионов евро.

К примеру, "Тоттенхэм" текущей осенью удовлетворять финансовые требования "Интера" отказался, но предметный интерес к Шкриньяру сохранил.

Не пропустите: Пять клубов готовы побороться за полузащитника "Интера" Бареллу.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов