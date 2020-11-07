"Ливерпуль" нашёл замену ван Дейку в "Интере"

"Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Интера" Милана Шкриньяра, утверждает ESPN.

По сведениям издания, "красные" готовы в январе сделать предложение о трансфере словака, чтобы во второй части сезона он заменил в составе травмированного Вирджила ван Дейка.

Миланский клуб даст согласие на продажу 25-летнего футболиста, если потенциальный покупатель заплатит за него 60 миллионов евро.

К примеру, "Тоттенхэм" текущей осенью удовлетворять финансовые требования "Интера" отказался, но предметный интерес к Шкриньяру сохранил.

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