"Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в "Брайтоне"

"Ливерпуль" определился с заменой для полузащитника Джорджиньо Вейналдума, который может летом покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.

По информации ESPN, главный тренер "красных" Юрген Клопп считает, что место голландца в составе команды может занять хавбек "Брайтона" Ив Биссума.

За трансфер малийца потенциальному покупателю придётся заплатить около 33 миллионов евро.

Помимо "Ливерпуля" на Биссума претендуют "Манчестер Юнайтед", "Монако" и два испанских клуба.

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