"Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в Бундеслиге

Фото инстаграм Флориана Нойхауса

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса.

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, "красные" активно контактируют с агентом 24-летнего футболиста.

В "Ливерпуле" считают, что немецкий хавбек может стать достойной заменой для ушедшего в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

В прошедшем сезоне Нойхаус сыграл за "Боруссию" 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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