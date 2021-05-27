"Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в "Лестере"

Фото инстаграм Юри Тилеманса

"Ливерпуль" может летом купить полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, утверждает Het Nieuwsblad.

По информации источника, "красные" видят в бельгийцу замену для Джорджиньо Вейналдума, который близок к переходу в "Барселону".

Рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тилеманс сыграл за "Лестер" 51 матч, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

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