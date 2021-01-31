"Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна

Теги ливерпульпрестон норт эндтрансферысепп ван дер берг

"Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна"Ливерпуль" все таки может успеть подписать центрального защитника в это трансферное окно. Клуб близок к покупке Бена Дэвиса из "Престон Норт Энд".

Как сообщает Доминика Кинг из Daily Mail, "мерсисайдцы" отдадут за 25-летнего англичанина около € 2 млн. В соглашение также включат защитника молодежки "красных" Сеппа ван дер Берга. Он поедет в "Престон Норт Энд" в аренду до конца сезона.

По информации источника, сделка близка к завершению, ее могут закрыть уже сегодня, 31 января. Напомним, что зимнее трансферное окно закрывается в Англии вечером 1 февраля.

В текущем сезоне Чемпионшипа Бен Дэвис сыграл 19 матчей.

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