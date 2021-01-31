"Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна
"Ливерпуль" все таки может успеть подписать центрального защитника в это трансферное окно. Клуб близок к покупке Бена Дэвиса из "Престон Норт Энд".
Как сообщает Доминика Кинг из Daily Mail, "мерсисайдцы" отдадут за 25-летнего англичанина около € 2 млн. В соглашение также включат защитника молодежки "красных" Сеппа ван дер Берга. Он поедет в "Престон Норт Энд" в аренду до конца сезона.
По информации источника, сделка близка к завершению, ее могут закрыть уже сегодня, 31 января. Напомним, что зимнее трансферное окно закрывается в Англии вечером 1 февраля.
В текущем сезоне Чемпионшипа Бен Дэвис сыграл 19 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18