"Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна

"Ливерпуль" все таки может успеть подписать центрального защитника в это трансферное окно. Клуб близок к покупке Бена Дэвиса из "Престон Норт Энд".

Как сообщает Доминика Кинг из Daily Mail, "мерсисайдцы" отдадут за 25-летнего англичанина около € 2 млн. В соглашение также включат защитника молодежки "красных" Сеппа ван дер Берга. Он поедет в "Престон Норт Энд" в аренду до конца сезона.

По информации источника, сделка близка к завершению, ее могут закрыть уже сегодня, 31 января. Напомним, что зимнее трансферное окно закрывается в Англии вечером 1 февраля.