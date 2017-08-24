"Ливерпуль" наслаждается возвращением в Лигу Чемпионов

Британский ресурс Joe в очередной раз порадовал видеоматериалом на футбольную тему.

На этот раз главным героем пародии стал Юрген Клопп и его "Ливерпуль", вернувшийся в Лигу Чемпионов после достаточно длительного отсутствия.

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