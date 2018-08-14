"Ливерпуль" "настучал" на Салаха

"Ливерпуль" доложил на своего ведущего нападающего Мохамеда Салаха, сообщает BBC.

По сведениям издания, клуб отправил в полицию видео, где 26-летний египтянин пользуется смартфоном за рулём автомобиля.

Поскольку это является нарушением правил дорожного движения, Салаху может грозить штраф. При этом пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что изначально обсудила ситуацию с самим футболистом, который предоставил разъяснения по этому инциденту.

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