"Ливерпуль" "настучал" на Салаха

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"Ливерпуль" "настучал" на Салаха

"Ливерпуль" доложил на своего ведущего нападающего Мохамеда Салаха, сообщает BBC.

По сведениям издания, клуб отправил в полицию видео, где 26-летний египтянин пользуется смартфоном за рулём автомобиля. 

Поскольку это является нарушением правил дорожного движения, Салаху может грозить штраф. При этом пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что изначально обсудила ситуацию с самим футболистом, который предоставил разъяснения по этому инциденту. 

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Комментарии
Виниамин

Американцы из Англии, все так и было

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Анатолий

Ты еще тупее, это англичнане

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ВИКТОР

ну тупые эти американцы )))))))))))))))))))

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ВИКТОР

ну тупые эти американцы )))))))))))))))))))

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Айрат

Действительно, вот тупые! За соблюдение правил дорожного движения! Во тупые! Да еще и дебилы такие американцы в Англии живут! Вот тупые!

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Kireman

Прикол

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