"Ливерпуль" назвал 28 футболистов, которые отправятся в американское турне

"Ливерпуль" определился с составом, который отправится на предсезонный сбор в США.

В список вошли 28 игроков, а именно Клайн, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Миньоле, Брюстер, Робертсон, Ориги, Матип, Кент, Льюис, Филлипс, Джонс, Гувер, Ойжиньски, Дункан, Вудберн, Уилсон, Ларучи, Александер-Арнольд, Ван ден Берг, Атертон.

Алиссон, Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамед Салах все еще находятся в отпуске, так как принимали участие в Кубке Америки и Кубке Африки. Садио Мане сыграет в финале Кубка Африки.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и вторым финишировал в АПЛ.

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