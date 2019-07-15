"Ливерпуль" назвал 28 футболистов, которые отправятся в американское турне
"Ливерпуль" определился с составом, который отправится на предсезонный сбор в США.
В список вошли 28 игроков, а именно Клайн, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Миньоле, Брюстер, Робертсон, Ориги, Матип, Кент, Льюис, Филлипс, Джонс, Гувер, Ойжиньски, Дункан, Вудберн, Уилсон, Ларучи, Александер-Арнольд, Ван ден Берг, Атертон.
Алиссон, Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамед Салах все еще находятся в отпуске, так как принимали участие в Кубке Америки и Кубке Африки. Садио Мане сыграет в финале Кубка Африки.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и вторым финишировал в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16