"Ливерпуль" назвал цену на Джо Гомеса

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"Ливерпуль" назвал цену на Джо Гомеса

Фото инстаграм Джо Гомеса

Центральный защитник "Ливерпуля" Джо Гомес может сменить команду ближайшим летом.

По информации El Nacional, "красные" готовы продать своего игрока за 36 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к англичанину со стороны "Реала", "Астон Виллы" и "Ньюкасла".

В текущем сезоне 24-летний Гомес сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей во всех турнирах.

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