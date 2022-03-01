"Ливерпуль" назвал цену на Джо Гомеса
Фото инстаграм Джо Гомеса
Центральный защитник "Ливерпуля" Джо Гомес может сменить команду ближайшим летом.
По информации El Nacional, "красные" готовы продать своего игрока за 36 миллионов евро.
Ранее СМИ писали об интересе к англичанину со стороны "Реала", "Астон Виллы" и "Ньюкасла".
В текущем сезоне 24-летний Гомес сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18