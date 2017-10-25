"Ливерпуль" назвал цену на Коутиньо

Английский "Ливерпуль" назвал цену на своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, агент 25-летнего хавбека Киа Джурабчан сообщил каталонской "Барселоне", что в зимнее трансферное окно "красные" готовы будут отпустить бразильца в обмен на 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, в ближайшие дни "Барселона" планирует начать переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Коутиньо. | soccernews.ru