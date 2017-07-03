"Ливерпуль" назвал цену на Коутиньо для ПСЖ

Английский "Ливерпуль" назвал французскому ПСЖ цену на своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как информирует ESPNFC, расстаться с 25-летним хавбеком "красные" будут готовы не менее чем за 100 млн евро.

В завершившемся сезоне Коутиньо забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, ПСЖ намерен подписать Коутиньо на замену Верратти. | soccernews.ru