"Ливерпуль" назвал цену на Коутиньо для ПСЖ

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"Ливерпуль" назвал цену на Коутиньо для ПСЖАнглийский "Ливерпуль" назвал французскому ПСЖ цену на своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как информирует ESPNFC, расстаться с 25-летним хавбеком "красные" будут готовы не менее чем за 100 млн евро.

В завершившемся сезоне Коутиньо забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, ПСЖ намерен подписать Коутиньо на замену Верратти. | soccernews.ru

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