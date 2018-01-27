"Ливерпуль" назвал цену на Салаха
"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Как сообщает Daily Star, мерсисайдцы готовы отпустить футболиста в "Реал" за 100 миллионов евро.
В этом сезоне Салах сыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 9 ассистов.
Читайте также: "Реал" контактирует с агентом Салаха. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20