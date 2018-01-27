"Ливерпуль" назвал цену на Салаха

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"Ливерпуль" назвал цену на Салаха

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает Daily Star, мерсисайдцы готовы отпустить футболиста в "Реал" за 100 миллионов евро.

В этом сезоне Салах сыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 9 ассистов.

Читайте также: "Реал" контактирует с агентом Салаха. | http://soccernews.ru

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