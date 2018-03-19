"Ливерпуль" назвал цену на Салаха

"Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью своего ведущего вингера Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" ближайшим летом не намерены расставаться с египтянином. Однако в случае, если уход 25-летнего игрока будет неизбежен, мерсисайдцы намерены затребовать за него не менее 160-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".

Напомним, Салах надеется выиграть АПЛ в следующем сезоне. | soccernews.ru