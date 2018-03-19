"Ливерпуль" назвал цену на Салаха

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" назвал цену на Салаха"Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью своего ведущего вингера Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" ближайшим летом не намерены расставаться с египтянином. Однако в случае, если уход 25-летнего игрока будет неизбежен, мерсисайдцы намерены затребовать за него не менее 160-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".

Напомним, Салах надеется выиграть АПЛ в следующем сезоне. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

Перед началом чемпионата можно Баварии вручить золотые медали и разойтись по домам

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Сергей

Не забывай Иван что Салаху 25 а Левандовски прошел пик карьеры и сейчвс чемпионат англии сильнее чем Германии там чемпионат одной команды

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РМ

точно!

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Виктор

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Иван

Левандовски стоит 60 миллионов c с такой же статистикой , а Салах на 100 миллионов больше.Это нормально?

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Троглодит

Да, испанская пресса знает об этом лучше всех. Без сомнений.

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