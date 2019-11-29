"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо

Стал известен характер травмы полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.

Как сообщает официальный сайт "красных", у бразильца диагностировано повреждение связок голеностопного сустава.

Точные сроки восстановления 26-летнего футболиста не указаны, но отмечается, что до конца календарного года он не сыграет.

В текущем сезоне Фабиньо провёл за "Ливерпуль" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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