"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо

1 Теги ливерпульфабиньотравмы

"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо

Стал известен характер травмы полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.

Как сообщает официальный сайт "красных", у бразильца диагностировано повреждение связок голеностопного сустава.

Точные сроки восстановления 26-летнего футболиста не указаны, но отмечается, что до конца календарного года он не сыграет.

В текущем сезоне Фабиньо провёл за "Ливерпуль" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: На расширение "Энфилда" понадобится 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: "Фабиньо самый лучший в мире полузащитник"!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов