"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо
Стал известен характер травмы полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.
Как сообщает официальный сайт "красных", у бразильца диагностировано повреждение связок голеностопного сустава.
Точные сроки восстановления 26-летнего футболиста не указаны, но отмечается, что до конца календарного года он не сыграет.
В текущем сезоне Фабиньо провёл за "Ливерпуль" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|13
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|13
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|Манчестер Сити
|13
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|4
|Челси
|13
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|5
|Вулверхэмптон
|13
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|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
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|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
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|Саутгемптон
|13
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|20
|Уотфорд
|13
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