"Ливерпуль" назвал имя лучшего игрока ноября

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

27-летний сенегалец стал победителем голосования болельщиков, опередив защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Фабиньо.

В течение прошлого месяца Мане забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 6 матчах.

Всего в этом сезоне фланговый нападающий отличился 13 голами и 7 результативными передачами в 21 игре.

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