"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале

Правый защитник Трент Александр-Арнольд признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам февраля.

В прошлом месяце 21-летний фулбек провёл 5 игр в составе "красных" и отдал 2 голевые передачи.

TAA @trentaa98 has been named February's @StanChart Player of the Month pic.twitter.com/zWUgc8XVOx