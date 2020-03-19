"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале

Правый защитник Трент Александр-Арнольд признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам февраля.

В прошлом месяце 21-летний фулбек провёл 5 игр в составе "красных" и отдал 2 голевые передачи.

Всего в текущем сезоне Александр-Арнольд сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 2 мяча и сделал 14 ассистов.

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