"Ливерпуль" назвал новую цену на Коутиньо

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"Ливерпуль" назвал новую цену на КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" назвал новую цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Express.

По сведениям издания, зимой "красные" будут готовы отпустить 25-летнего хавбека в каталонскую "Барселону" за 145 миллионов евро, что лишь на 5 миллионов евро меньше, нежели изначальной стоимости футболиста, установленной его клубом. В свою очередь, "сине-гранатовых" не устраивает даже такая цена, поэтому они намерены добиться более существенного снижения стоимости бразильца.

Напомним, Коутиньо рассказал своим партнерам по команде, где продолжит карьеру. | soccernews.ru

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