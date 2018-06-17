"Ливерпуль" назвал "Реалу" условия трансфера Салаха

"Ливерпуль" назвал мадридскому "Реалу" условия трансфера своего вингера Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что мерсисайдцы этим летом будут готовы отпустить египтянина на "Сантьяго Бернабеу", если в обратном направлении проследуют 150 миллионов евро и голкипер королевского клуба Кейлор Навас.

Напомним, "Ливерпуль" опубликовал сообщение об участии Салаха в матче со сборной России. | soccernews.ru