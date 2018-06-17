"Ливерпуль" назвал "Реалу" условия трансфера Салаха
"Ливерпуль" назвал мадридскому "Реалу" условия трансфера своего вингера Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что мерсисайдцы этим летом будут готовы отпустить египтянина на "Сантьяго Бернабеу", если в обратном направлении проследуют 150 миллионов евро и голкипер королевского клуба Кейлор Навас.
Напомним, "Ливерпуль" опубликовал сообщение об участии Салаха в матче со сборной России. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|2
|Манчестер Юнайтед
|38
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|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31