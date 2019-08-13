"Ливерпуль" назвал "Роме" цену на Ловрена

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"Ливерпуль" назвал "Роме" цену на Ловрена

"Ливерпуль" и "Рома" продолжают переговоры о трансфере защитника Деяна Ловрена, сообщает британская пресса.

Известно, что "красные" требуют за своего игрока более 16 миллионов евро.

30-летний хорват понимает своё текущее положение в команде, поэтому готов сменить клуб уже этим летом.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 170 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость центрбека оценивается в 20 миллионов евро.

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