"Ливерпуль" назвал сроки восстановления Хендерсона

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"Ливерпуль" назвал сроки восстановления Хендерсона

Стало известно, сколько времени потребуется капитану "Ливерпуля" Джордану Хендерсону на восстановление после травмы.

Напомним, что 30-летнего футболиста прооперировали в связи с проблемами с пахом.

Как сообщает пресс-служба "красных", полузащитник вернётся на поле не ранее апреля.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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