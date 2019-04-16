"Ливерпуль" назвал заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Порту"

Стала известна заявка "Ливерпуля" на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов с "Порту", который состоится завтра, 17 апреля.

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлехер;

Защитники: ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александр-Арнолд;

Полузащитники: Фабинью, Вайналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шачири;

Нападающие: Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.

Матч "Порту" - "Ливерпуль" пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи в 22:00 мск. В первом матче "Ливерпуль" на своем поле добился победы со счетом 2:0.

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