"Ливерпуль" не без труда пробился в четвертьфинал Кубка Англии

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"Ливерпуль" не без труда пробился в четвертьфинал Кубка Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал.

Победу мерсисайдцам принес Такуми Минамино, который оформил дубль. В составе гостей отличился Лукас Рупп.

"Ливерпуль" – "Норвич" - 2:1 (2:0)
Голы: Минамино, 27 - 1:0, Минамино, 39 - 2:0, Рупп, 77 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Цимикас, Хендерсон (Мортон, 61), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Эллиотт, 46), Милнер, Минамино, Ориги (Мане, 84), Диогу Жота (Диас, 84).

"Норвич": Крул, Байрэм, Гибсон, Циммерманн, Яннулис, Рупп (Маклин, 77), Ле-Мелу, Норманн (Гилмор, 61), Рашица (Роу, 61), Плахета (Сарджент, 46), Пукки (Дауэлл, 61).

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