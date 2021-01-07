"Ливерпуль" не будет покупать игроков в январе

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"Ливерпуль" не будет покупать игроков в январе

"Ливерпуль" не планирует приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, руководство английского клуба не хочет совершать покупки, так как они не вписываются в трансферную стратегию.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также не хочет подписывать игроков только ради подписания.

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм потерял защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. В итоге в центре обороны играет номинальный полузащитник Фабиньо.

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