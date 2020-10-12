"Ливерпуль" не будет покупать нового вратаря

"Ливерпуль" не собирается во время зимнего трансферного окна усиливать вратарскую позицию, пишет Express.

По сведениям издания, "красные" отказались от идеи приобрести у "Сток Сити" Джека Батленда.

Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп решил, что Адриан справится с ролью запасного голкипера до конца текущего сезона.

Напомним, что на прошлой неделе "Ливерпуль" купил 17-летнего бразильского стража ворот Марсело Питалуги.

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