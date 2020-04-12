"Ливерпуль" не будет покупать Санчо из-за высокой цены

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"Ливерпуль" не будет покупать Санчо из-за высокой цены

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не перейдет в "Ливерпуль", сообщает Football Insider.

По сведениям издания, английский клуб отказался от трансфера футболиста из-за высокой цены. "Боруссия" хочет получить за игрока не менее 130 миллионов евро. Ранее сообщалось, что им активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с дортмундским клубом действует до лета 2022 года.

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