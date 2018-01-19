"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку

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"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку
Руководство "Ливерпуля" приняло решение расстаться с защитником Джонатаном Флэнаганом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб не будет продлевать соглашение с футболистом, которое истекает через полгода. Такое решение было принято после того, как стало известно об избиении Флэнаганом своей девушки. За это игрок был приговорен к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда.

В этом сезоне 25-летний Флэнаган провел за "Ливерпуль" всего 1 матч.

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