"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку



Руководство "Ливерпуля" приняло решение расстаться с защитником Джонатаном Флэнаганом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб не будет продлевать соглашение с футболистом, которое истекает через полгода. Такое решение было принято после того, как стало известно об избиении Флэнаганом своей девушки. За это игрок был приговорен к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда.

В этом сезоне 25-летний Флэнаган провел за "Ливерпуль" всего 1 матч.

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