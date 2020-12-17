"Ливерпуль" не имеет состава, но дожимает "Тоттенхэм" и выходит в лидеры! Разбираем центральный матч 13 тура АПЛ

Итак, вчера в Англии определился единоличный лидер чемпионата – "Ливерпуль" на последних минутах победил "Тоттенхэм" и оставил позади всех своих конкурентов. Именно для "красных" матч начался лучше. На 26 минуте Салах получил передачу с фланга, пробил, и после рикошета от защитника мяч нырнул точно в дальний верних угол ворот. "Шпоры" отыгрались достаточно быстро – на 33 минуте защитники "Ливерпуля" пропустили контратаку с участием Сона, который расстрелял ворота. При равном счете в обеих команд возникали моменты. Ближе всего к голу был Бергвейн, который выскакивал один на один с голкипером "Ливерпуля", но попал в штангу. В итоге, судьба улыбнулась хозяевам. На 90 минуте Фирмино выиграл воздух после подачи с углового и установил финальный счет матча – 2:1. Сегодня разбираем основные тактические моменты поединка.

Моуринью перемудрил в начале, но исправился и мог выиграть

В адрес Жозе летит много хейта и обвинений за "антифутбол". Стиль "шпор" может кому-то не нравиться, но благодаря ему "Тоттенхэм" идет среди лидеров АПЛ. Не случайно, а заслуженно. Команда сохраняет концентрацию под мощным давлением. Классные 10-секундные контратаки. Топовая реализация – следствие комфортных условий для лидеров. Сон, Кейн, Хёйберг, Орье переживают лучший момент в карьере. Так Моуринью "убивает футбол"? Стиль португальца до сих пор работает. После последней международной паузы "Тоттенхэм" сыграл против "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Челси" – ни одного пропущенного мяча и 7 очков. С таким багажом поехали в гости в "Ливерпуль".

Жозе перемудрил со стартовым планом: решил сыграть в 4-4-2, а справа в полузащите выпустил ориентированного на оборону Сиссоко. Вероятно, для сдерживания левого фланга "Ливерпуля". Разумно в теории, но на практике все вышло наоборот. Сиссоко не высовывался достаточно высоко на Робертсона, застывал в полупозиции, а коридор между крайним и центральным защитниками некому было страховать (когда Мусса играет опорника, этим занимается именно он). В итоге Робертсон был самым острым в составе "Ливерпуля", Мане раскачивал оборону "шпор" рывками, а Джонс врывался из глубины в тот коридор. Следствием стал первый гол. Сам гол довольно случайный, но такие провалы возникали раз за разом – на 5 вялых ударов в руки Льорису пришелся один роковой рикошет.

Кроме этого, у "Тоттенхэма" на старте матча вообще не было прессинга и контратак. Здесь огромная претензия к Моуринью. Никаких нареканий по "автобусу", но где угроза чужим воротам? Почему не осуществлялось давление на дебютанта Вильямса? Первый же качественный выход – и парень ошибся, не удержав офсайдную линию. Когда во втором тайме лондонцы начали действовать агрессивнее, стало заметно, что защита "Ливерпуля" далеко не безгрешна. После перерыва Сиссоко вернулся в привычную роль цементировать центр поля (сначала на фланг сместился Ло Чельсо, затем туда вышел Моура). "Тоттенхэм" отвел игру от своих ворот, атаковал не хуже соперника и создал три явных голевых момента по версии Opta (у Ливерпуля ни одного за весь матч) – Кейн и Бергвейн должны были забивать. "Я сказал Клоппу после матча, что сегодня лучшая команда проиграла. Он не согласился, но это его мнение. Нас бы и ничья разочаровала. Очень несправедливый результат", – говорит Моуринью. Конечно, Жозе перегибает, но "Тоттенхэм" сегодня вполне мог рассчитывать даже на победу. Да, "Ливерпуль" эффектнее играл, больше атаковал и чаще бил, но в плане остроты команды были примерно равными (вспомните, с какой легкостью Льорис принимал удары). Что и подтверждает система xG – 1.22 против 1.52 в пользу "шпор".

Ливерпуль лучший в Англии и по результатам, и по игре, даже в ослабленном составе

Поражение на "Энфилде" не отнимает у "Тоттенхэма" статус претендента на титул, но четко расставляет акценты. Фаворит чемпионской гонки – "Ливерпуль". Даже с дюжиной травмированных мерсисайдцы показывают лучший в Англии футбол. У Клоппа не было трех основных центрбеков (ван Дейк, Гомес, Матип), но до пропущенного гола "Ливерпуль" ни разу не давал повода об этом вспомнить. Полная доминация на чужой половине и мгновенный контрпресинг, который гасил попытки "Тоттенхэма" выходить в контратаки. "Топ-матч, суперорганизованный контратакующий соперник. Они играли в более защитной манере, чем мы ожидали, но это следствие наших действий", – очень точно резюмировал после игры Клопп. "Тоттенхэм" планировал сыграть от обороны, но не собирался на полчаса отказаться от контрвыпадов. Это заслуга хозяев, которые агрессивной игрой впереди облегчали жизнь "пожарной" паре центрбеков. Фабинью и Рис Вильямс вообще-то тоже неплохо справились. Во второй половине встречи возникли проблемы, но еще центрбеки очень помогали команде доминировать. Их слабо прессинговали, поэтому они давали атакам глубину, вырезая хорошие диагонали и вертикальные передачи в полуфланги. Лучший игрок матча – Робертсон. Он подорвал план Моуринью, отдал 4 передачи под удар и выполнил победную подачу с углового. Но поспорить с ним может Кертис Джонс. Фантастический перфоманс 19-летнего хавбека. Как он чувствовал партнеров, как врывался в зоны, как заострял.

Джонс собирает комплименты от именитых экспертов и журналистов – от Гарри Линекера и Джеймса Пирса. Ограничимся репликой Клоппа: "Если бы нам пришлось его покупать, мы бы разорились. Как хорошо, что он уже в нашей команде". И это лишнее доказательство того, какой молодец Клопп: Нет Тьягу и Милнера, Кейта и Окс не в форме, а Фабинью должен играть в обороне, но мы об этом не говорим, потому что феерит тинейджер. Ну, вспоминаем разве что в конце матча – Юрген так и не сделал ни одной замены. "Ливерпуль" – главный претендент на чемпионство (у "Сити" -8 очков при игре в запасе, у "Челси" -6). У команды еще и сохранилось чемпионское умение вырывать победы в ничейных матчах. Секрет прост – надо быть лучшим в деталях. Решающий угловой – домашняя заготовка. Почему Фирмино спокойно расстрелял Льориса с линии вратарской? Потому что Рис Вильямс совершил рывок за спины и дезориентировал Алдервейрелда. Тоби на мгновение качнулся в сторону защитника и отпустил автора победного гола.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников