"Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту

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"Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту

Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен

"Ливерпуль" не имеет возможности удовлетворить финансовые запросы египетского форварда Мохамеда Салаха по новому контракту, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мерсисайдский клуб не может дать нападающему требуемый оклад, который равняется 600 тысяча фунтов в недели, что может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Нынешнее соглашение с игроком, которому уже 29 лет, рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Салах сыграл 26 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

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