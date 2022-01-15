"Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту
Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен
"Ливерпуль" не имеет возможности удовлетворить финансовые запросы египетского форварда Мохамеда Салаха по новому контракту, сообщает The Telegraph.
По информации источника, мерсисайдский клуб не может дать нападающему требуемый оклад, который равняется 600 тысяча фунтов в недели, что может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.
Нынешнее соглашение с игроком, которому уже 29 лет, рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Салах сыграл 26 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18