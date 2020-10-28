"Ливерпуль" не интересуется Кабаком

"Ливерпуль" не заинтересован в трансфере защитника "Шальке" Озана Кабака, сообщает Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы хотят приобрести 20-летнего турка на замену травмированному Вирджилу ван Дейку.

Напомним, что ван Дейк порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Кабак провел две игры, но результативными действиями не отличился.

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