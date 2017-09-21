"Ливерпуль" не может договориться с Джаном о новом контракте

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"Ливерпуль" не может договориться с Джаном о новом контракте

Переговоры между "Ливерпулем" и хавбеком Эмре Джаном о новом контракте зашли в тупик, сообщает The Sun.

По сведениям издания, стороны не могут договориться о пункте об отступных. Мерсисайдцы выступают за то, чтобы в контракте футболиста не было клаусулы. В свою очередь Джан настаивает на ее наличии.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2018 года.

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