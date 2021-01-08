"Ливерпуль" не может договориться с Вейналдумом о новом контракте

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"Ливерпуль" не может договориться с Вейналдумом о новом контракте

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний голландец требует увеличения зарплаты. Клуб хочет сохранить игрока, однако пока не улучшает предложение. Отмечается, что пока переговоры зашли в тупик.

Контракт Вейналдума с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Вейналдума один забитый гол в 24 матчах.

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