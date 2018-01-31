"Ливерпуль" не намерен платить за Лемара 100 миллионов евро

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"Ливерпуль" не намерен платить за Лемара 100 миллионов евроАнглийский "Ливерпуль" не намерен платить за вингера "Монако" Тома Лемара 100 миллионов евро, информирует Express.

По сведениям источника, следующим летом "красные" планируют предпринять новые попытки заполучить 22-летнего игрока монегасков. Однако, в любом случае, предложение мерсисайдского клуба не достигнет 100 миллионов евро, которые хотят выручить за своего футболиста чемпионы Франции.

Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд". | soccernews.ru

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