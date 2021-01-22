"Ливерпуль" не намерен продавать Салаха

Теги мохамед салахливерпуль

"Ливерпуль" не намерен продавать СалахаВ "Ливерпуле" не переживают из-за информации в различных СМИ о возможном переходе вингера Мохамеда Салаха в другой клуб.

Как сообщает The Athletic, руководство "мерсисайдцев" считает, что египтянин не будет просить трансфер в ходе летнего окна, и сами не хотят продавать игрока. Однако, с новым контрактом тоже не торопятся. Причина этому в падении доходов клуба из-за пандемии коронавируса.  Действующий контракт 28-летнего нападающего с "Ливерпулем" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне АПЛ Салах выходил на поле за чемпионов Англии в 18 матчах. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи.

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