"Ливерпуль" не намерен продавать Салаха

В "Ливерпуле" не переживают из-за информации в различных СМИ о возможном переходе вингера Мохамеда Салаха в другой клуб.

Как сообщает The Athletic, руководство "мерсисайдцев" считает, что египтянин не будет просить трансфер в ходе летнего окна, и сами не хотят продавать игрока. Однако, с новым контрактом тоже не торопятся. Причина этому в падении доходов клуба из-за пандемии коронавируса. Действующий контракт 28-летнего нападающего с "Ливерпулем" истекает летом 2023 года.