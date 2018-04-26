"Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евро

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евроБлижайшим летом "Ливерпуль" не намерен расставаться со своим лидером атак Мохамедом Салахом, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" намерены удержать египтянина любой ценой. По нему они готовы будут отклонить любое предложение, даже рекордное для футбола в размере 222-х миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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