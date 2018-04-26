"Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евро
Ближайшим летом "Ливерпуль" не намерен расставаться со своим лидером атак Мохамедом Салахом, информирует Daily Mail.
По сведениям издания, "красные" намерены удержать египтянина любой ценой. По нему они готовы будут отклонить любое предложение, даже рекордное для футбола в размере 222-х миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Ливерпуль".
Напомним, Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25