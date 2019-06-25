"Ливерпуль" не нашёл покупателей на Миньоле
Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может остаться в мерсисайдском клубе, сообщает The Times.
По сведениям издания, "красные" не получили достойных предложений по трансферу бельгийского стража ворот.
Кроме того, главный тренер команды Юрген Клопп доволен отношением 31-летнего футболиста к тренировкам, поэтому не хотел бы расставаться с ним.
В минувшем сезоне Миньоле сыграл за "Ливерпуль" всего 2 матча, в которых пропустил 4 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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