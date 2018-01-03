"Ливерпуль" не отпустит Джана в январе

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"Ливерпуль" не отпустит Джана в январе
"Ливерпуль" отказался продавать немецкого полузащитника Эмре Джана в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб отклонил предложение "Юве", который был готов заплатить за футболиста пять-шесть миллионов евро.

Таким образом хавбек перейдет в "Ювентус" летом в качестве свободного агента.

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