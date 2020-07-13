"Ливерпуль" не отпустит Ловрена в "Зенит" бесплатно

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен не перейдёт в питерский "Зенит" на правах свободного агента, утверждает Goal.com.

По информации ресурса, "красные" готовы расстаться с 31-летним футболистом, однако намерены заработать на его трансфере.

Ранее сообщалось, что хорват может расторгнуть контракт с мерсисайдским клубом и присоединиться к "сине-бело-голубым" бесплатно.

Рыночная стоимость Ловрена оценивается в 16 миллионов евро.

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