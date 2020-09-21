"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно

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"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно

"Ливерпуль" не будет никого больше покупать в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, "красные" завершили трансферную компанию. Ожидалось, что "Ливерпуль" купить еще одного центрального защитника, но наставник Юрген Клопп считает, что в этом нет надобности.

Напомним, этим летом "Ливерпуль" купил Константиноса Цимикаса у "Олимпиакоса", Тиаго Алькантару у "Баварии" и Диогу Жоту у "Вулверхэмптона".

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