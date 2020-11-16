"Ливерпуль" не планирует усиливать состав в январе

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"Ливерпуль" не планирует усиливать состав в январе

"Ливерпуль" не собирается выходить на трансферный рынок грядущей зимой, утверждает The Athletic.

По информации источника, в клубе решили не делать покупок в январе, чтобы продуктивнее усилиться следующим летом.

Сообщается, что данное решение принято при согласии главного тренера Юргена Клоппа.

Что касается проблем с центром обороны на фоне серьёзных травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, то кадровый дефицит будет возмещаться за счёт внутренних резервов.

Не пропустите: Ещё два игрока "Ливерпуля" травмировались в расположении сборных. | http://soccernews.ru
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